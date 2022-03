Uppgifter: Chong rånades av beväpnade män i sitt hem

Flera professionella fotbollsspelare i Manchester har utsatts för inbrott under den senaste tiden. Victor Nilsson Lindelöfs hus bröts in i när han spelade bortamatch och hans fur Maja var hemma med barnen. Även Paul Pogbas hus utsattes under match, när familjen befann sig hemma. Jesse Lingard och Joao Cancelo har också delgett att gärningspersoner brutit sig in i deras hem under de senaste månaderna.

Enligt The Sun har Manchester United-löftet. Tahith Chong blivit offer för ett inbrott. Tre maskerade gärningsmän ska ha brutit sig in i hans hem i januari. Det uppges ha skett mitt i natten och Chong var hemma och sov.

ANNONS

Männen ska ha hållit ett vasst objekt mot Chongs hals medan de beordrade honom att ge dem klockor och smycken. Uppgifterna gör också gällande att rånarna ska ha retat 22-åringen för hans bristande säkerhet.

Tidningen skriver att polisen larmades och de ska ha varnat Chong att hans sociala medier kan ha övervakats av organiserade gängbrottslingar som letar efter indikationer på rikedom.