Uppgifter: Flera PL-spelare kan bojkotta BBC - har stöd av spelarfacket

Gary Lineker stängdes under fredagen av, av BBC och det stod klart att han inte skulle vara programledare för "Match of the day" under lördagen. Detta på grund av en kommentar där han kritiserade den brittiska regeringen för asylmottagandet.

BBC anser att Linekers "senaste sociala medieaktivitet vara ett brott mot deras riktlinjer". BBC skriver också att han borde "hålla sig långt borta från att ta parti i partipolitiska frågor eller politiska kontroverser".

Linekers kollegor Alex Scott, Alan Shearer och Ian Wright har alla under fredagen meddelat att de ställer in sin medverkan i programmet. Även Micah Richards gick ut med ett uttalande där han gjorde det klart att om han skulle bli tillfrågad att medverka skulle han tacka nej.

"Alla vet vad Match of the Day betyder för mig, men jag har sagt till BBC att jag inte kommer att göra det i morgon. Solidaritet.", skriver Ian Wright på Twitter.

BBC meddelade istället under fredagskvällen att "Match of the day" kommer att sändas och genomföras utan programledare och experter.

Times-journalisten Henry Winter uppger sent under fredagen att detta kan komma att få konsekvenser för Premier League i stort. Enligt uppgifterna är flera nuvarande Premier League-spelare angelägna om att visa sitt stöd till Lineker.

Spelarna uppges bojkotta BBC och medieaktivitet med "Match of the Day" framöver och man sägs ha fullt stöd i PFA, spelarfacket om man skulle straffas med böter.