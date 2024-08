Uppgifter: Gallagher har beordrats tillbaka

Att Conor Gallagher var på väg från Chelsea till Atlético Madrid var ingen hemlighet. I slutet av förra veckan rapporterade bland andra transfergurun Fabrizio Romano att affären var så gott som klappad och klar - Gallagher var på plats i Madrid för den obligatoriska läkarundersökningen och påskriften.

Övergångssumman rapporterades landa på omkring 480 miljoner kronor.

Men något officiellt har inte dykt upp. I själva verket verkar övergången ha lagts på is. Anledningen uppges vara att Chelseas värvning av Samu Omorodion från just Atlético Madrid kollapsade under natten mot måndag.

The Telegraph har rapporterat nu att Conor Gallagher har befunnit sig på ett hotell i Madrid i en vecka - med förhoppningen att övergången ska färdigställas.

Fabrizio Romano uppger dessutom att Chelsea nu har beordrat Gallagher att återvända till London.

Övergången är dock inte helt avblåst, skriver samstämmiga engelska medier.

Gallagher kom till Chelsea som åttaåring. Han tog sig, via ungdomslagen och akademin, hela vägen upp till A-laget där han noterades för top mål samt tio assist på 95 tävlingsmatcher.