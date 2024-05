Uppgifter: Internt Ratcliffe-missnöje i Man Utd: "Förgiftad stämning"

Manchester United kan snart summera ytterligare en turbulent säsong som har präglats av uteblivna sportsliga resultat.

Under våren har det dock kommit in en våg av tillförsikt efter att Sir Jim Ratcliffe köpte in sig i klubben. Tidigare medieuppgifter har gjort gällande att det väntas flera förändringar och nu verkar det som att Ratcliffe gör allt han kan för att sätta sin prägel på klubben – något som dock inte har landat väl hos alla.

Både The Sun och The Guardian skriver nämligen att klubbpersonal är upprörda. The Sun rapporterar att Ratcliffe har skickat ut ett mejl där han vädrar sitt missnöje med klubbens faciliteter, detta ska enligt uppgifterna ha skapat en "förgiftad stämning".

The Guardian rapporterar samtidigt att Ratcliffe har klagat på den höga e-posttrafiken och att han i stället kräver högre närvaro eller att de anställda söker sig mot nya jobb.

Även bland spelarna rapporteras det om gamnackar. Daily Star hävdar att självförtroendet är kört i botten efter 0-4-smällen mot Crystal Palace och att spelare fruktar att det inte blir några fler segrar under säsongen.

Manchester United har tre matcher kvar under säsongen. Först ställs man mot Newcastle och Brighton i ligan innan FA-cupfinalen mot antagonisterna Manchester City stundar den 25 maj.