Uppgifter: Iraola har nobbat Leeds - Knutsen kandidat

Först valde Carlos Corberan att nobba Leeds och förlänga med West Bromwich.

Nu rapporterar The Guardian att Andoni Iraola också har nobbat Premier League-klubben. Spanjoren vill vara kvar i Rayo Vallecano.

Listan bland kandidater börjar nu smalna för Leeds. Feyenoords Arne Slot och Celtics Ange Postecouglou har tidigare nämnts som alternativ även om Iraola och Corberan var före i prioritetsordningen.

Nu när bägge spanjorerna nobbat Leeds har Bodø/Glimts succétränare Kjetil Knutsen seglat upp som ett alternativ till det lediga jobbet.

Enligt The Guardian är det inte troligt att Slot skulle lämna Feyenoord för Leeds. PL-klubben jagar just nu tränare som är i en klubb men skulle en lösning dra ut på tiden tros man vända sig till antingen Rafael Benitez eller Ralph Hasenhüttl som står utan jobb just nu.

Sportchefen Victor Orta är en stor beundrare av Mauricio Pochettino, enligt The Guardian är det dock inte troligt att förre PSG- och Tottenham-tränaren skulle lockas av Leeds.

Under onsdagen gick Leeds ägare, Andrea Radrizzani ut på Twitter och berättade att en lösning kommer ta mer tid än väntat

"Inte än... behöver mer tid", skrev han.