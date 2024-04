Uppgifter: Liverpool i kontakt med Slot

Jürgen Klopp kommer att lämna Liverpool efter säsongen och det är alltjämt oklart vem som kommer att ta över. Först kopplades Bayer Leverkusens Xabi Alonso ihop med uppdraget, men han har valt att stanna i sin nuvarande klubb. Sportings Ruben Amorim har pekats ut som ett annat alternativ, fast i det fallet har The Athletic uppgett att det är en osannolik lösning.

Nu uppger ansedda The Guardian att Liverpool kan komma att hitta sin nästa tränare i Eredivisie. Tidningen uppger att Merseysideklubben är intresserad av att hämta in Feyenoords Arne Slot, 45. The Times sitter på liknande uppgifter.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano har Liverpool varit i direktkontakt med Slot om uppdraget och ett nytt möte ska vara inbokat. Feyenoordcoachen sägs också vara högt upp på Liverpools önskelista.

Enligt The Guardian håller Liverpool fortfarande ett öga på Amorim samt Brightons Robert De Zerbi i sin tränarjakt.

Slot har gjort succé i Feyenoord och föregående säsong ledde han laget till sin första ligatitel sedan 2017. I helgen sopade han även hem den nederländska cupen med Rotterdam-gänget.

Förra sommaren var 45-åringen nära att bli ny tränare för Tottenham, men till slut valde han att skriva ett nytt avtal med Feyenoord och det sträcker sig till 2026.