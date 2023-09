Uppgifter: Liverpool nobbar monsterbud på Salah

Mohamed Salah jagas intensivt av saudiska klubbar.

Enligt The Athletic har nu ett konkret bud kommit in till Liverpool. Al-Ittihad erbjöd mer än 100 miljoner pund plus bonusar på ytterligare 50 miljoner pund, ett totalpaket på motsvarande 2,08 miljarder kronor.

The Athletic skriver att Liverpool har nobbat budet direkt och är inte under några omständigheter intresserat av att sälja Mohamed Salah.

Klopp upprepade under fredagens Liverpools inställning till att sälja Salah:

- Vår inställning har inte förändrats. Det finns ingenting att säga, var managerns besked.

Samtidigt upprepade Klopp också sin ilska gentemot att det saudiska fönstret stänger långt efter det engelska. Det saudiska fönstret stänger först 7 september, enligt ligans hemsida. Samtidigt menar Uefa att fönstret stänger 20 september.

Annons

- Jag kan se situationer där man inte kan säga nej. Vad kan vi göra? Säga nej? Vi kan göra det, men skillnaden mellan kontrakten här och kontrakten där är så pass stora att det kan bli problem, till hundra procent, sa Klopp.

Det engelska transferfönstret stänger ikväll, vid midnatt,