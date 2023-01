Uppgifter: Ludwig Augustinsson lämnar Villa - lånas ut till Mallorca

Ludwig Augustinssons låneperiod i Aston Villa ser ut att ha nått sitt slut - fem månader i förtid. Avtalet mellan Sevilla och Villa bryts omedelbart enligt Fabrizio Romano.

Lucas Digne fanns på plats när Augustinsson anslöt till Aston Villa, sedan dess har klubben dessutom värvat in Alex Moreno från Real Betis. En konkurrenssituation som har varit tuff för svensken som endast gjort fem framträdanden för Villa.

Nu ser svensken ut att återvända till Spanien men inte till Sevilla utan han lånas ut på nytt, denna gång till Real Mallorca, enligt Romano.

En flytt som inte kommer som en chock, tidigare har Villa-tränaren pratat om Augustinssons framtid i Villa.

- Jag pratade med Augustinsson om möjligheten att lämna – han är här på lån från Sevilla – för jag ville ha en spelare med en annan profil, en mer offensiv sådan, sa Emery då enligt Birmingham Mail.

Real Mallorca blir Ludwig Augustinssons fjärde klubb på två år.

Mallorca är just nu tia i La Liga.

