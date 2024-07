Uppgifter: Manchester United säljer van de Beek

I dagarna uppgav Relevo att Manchester United var detaljer från att sälja floppen Donny van de Beek, 27, till Girona.

Så kommer det också att bli, enligt transferjournalisten Fabrizio Romano.

Med sin patenterade fras "here we go" uppger Romano att 27-åringen kommer att gå till succélaget från Katalonionen och övergångssumman landar på 500 000 euro, ungefär 5,7 miljoner kronor. Priset kan dock öka via bonusar. Enligt Romano finns det lättuppnådda klausuler på 4-5 miljoner euro, ungefär 45-55 miljoner kronor, och svåruppnådda klausuler på ytterligare ett par miljoner euro. Om alla bonusar slår in kan dealen stiga till 15 miljoner euro, ungefär 170 miljoner kronor, enligt Romano. Manchester United uppges även ha en vidareförsäljningsklausul. Kontrakt uppges sträcka sig till 2028.

van de Beek-avskedet blir en ordentlig förlustaffär för Manchester United. 2020 hotade man upp 45 miljoner euro, cirka 530 miljoner kronor, för att värva van de Beek från Ajax och nu ser man alltså ut att sälja honom för en spottstyver.

Under sin tid i Manchester United har van de Beek utlånad till såväl Everton som Eintracht Frankfurt.

Girona svarade för en stark säsong och slutade trea i La Liga, vilket innebär att laget kommer att spela i Champions League till hösten.