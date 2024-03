Uppgifter: McTominay riskerar mångmiljonsmäll

Enligt The Sun gick företaget Fortress Capital Partners i konkurs förra året. Bolaget - som bland annat investerade i lyxbostäder i länder som Storbritannien, Förenade Arabemiraten och Spanien - drevs av Cameron Reading, fästmö till Scott McTominay, och hennes pappa.

The Sun uppger att bolaget hade skulder på 18 miljoner pund, 235 miljoner kronor, och det har lämnat 230 investerare i princip tomhänta. En av dem som gick in med pengar var just Scott McTominay och han riskerar en mångmiljonsmäll, enligt tidningen.

The Sun uppger att den 27-årige mittfältaren bara ser ut att få tillbaka runt 100 000 pund på sin investering på runt 1 miljon pund, 13,1 miljoner kronor. Det är en mellanskillnad på 900 000 pund, nästan 12 miljoner kronor.

Det kan tyckas vara mycket stålar, men McTominay sitter inte på någon dålig inkomst i Manchester United. Mittfältaren sägs tjäna runt 60 000 pund, ungefär 790 000 kronor, i veckan.