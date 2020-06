Uppgifter: Premier League-klubbar tillåts spela träningsmatcher

Snart kan det spelas träningsmatcher i England. Premier League-klubbarna har nu fått tillåtelse till det, skriver The Telegraph.

Premier League-säsongen är just nu stoppad till följd av coronavirusets utbrott, men har fått grönt ljus för återstart den 17 juni. Nu rapporterar engelska tidningen The Telegraph att klubbarna även framöver kommer att få förbereda sig för omstarten genom att spela träningsmatcher, som både kan spelas på arenor och träningsanläggningar, men under vissa bestämda förutsättningar. Det ska Premier League ha gett grönt ljus till efter en begäran från klubbarna, rapporterar tidningen.

The Telegraph skriver bland annat att samtliga spelare måste ha visat upp negativa corona-tester för att få delta i träningsmatcherna, samtidigt som klubbarna max får resa i 90 minuter. Klubbar som Newcastle får dock särskild dispens för det, då Newcastle ligger en bit ifrån andra lag i ligan geografiskt.

Samtidigt måste alla spelare resa i egna bilar och troligen även ombytta, precis som att inga domare kommer att få döma träningsmatcherna. I stället kommer träningsmatcherna att få dömas av ledare från lagen. Vidare måste det även göras fullständiga riskbedömningar av spelplatserna för träningsmatcherna.

Liverpool toppar i dagsläget den engelska högstaligan. Den 17 juni återupptas säsongen med två matcher, Manchester City-Arsenal och Aston Villa-Sheffield United.