Uppgifter: Sven Mislintat kandidat till att ersätta Julian Ward i Liverpool

Julian Ward har sagt upp sig, men blir kvar till sommaren som sportchef i Liverpool.

Klubben letar nu efter ersättare och under onsdagen kom beskedet från Stuttgart att man går skilda vägar med Sven Mislintat, något som verkar ha öppnat upp dörren för sportchefsjobbet i Liverpool.

Enligt Sky Sports-journalisten Florian Plettenberg är Mislintat en kandidat till jobbet och även om inga konkreta förhandlingar ska ha inletts nämner Plettenberg att relationen mellan Mislintat och Jürgen Klopp fortfarande ska vara lysande efter åren tillsammans i Dortmund.

I Dortmund var Mislintat chefsscout mellan 2009 och 2017, därefter blev tysken värvningsansvarig i Arsenal innan han 2019 fick jobbet som sportchef i Stuttgart.

Excl. News #Mislintat: He is a candidate in order to replace Ward as a Sporting Director at #LFC in summer 2023! No concrete negotiations yet but he‘s open for Liverpool. Relation to Klopp still brilliant. They have worked together in Dortmund (08-15). @Sky_Marc @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/ZZ1bXAY5tr