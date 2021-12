Uppgifter: Tidigare United-tränare vill låna Elanga - till League One

Anthony Elanga diskuteras som ett av de största namnen för framtiden inom svensk fotboll. Manchester United-forwarden verkar ha fått en större roll inom klubben sedan Ralf Rangnick anslöt som tränare i början på december, då han varit med i matchtrupperna och fått göra två framträdanden mot Young Boys i Champions League samt Crystal Palace i Premier League.

Det var dessutom på grund av det han inte skulle följa med till det svenska landslagets januariturné i Algarve.

Enligt nya uppgifter kan 19-åringen komma att göra ett gästspel i League One under den resterande delen av säsongen. Tidningen The New Times rapporterar att Elanga är en av spelarna som den tidigare Manchester United-tränaren Kieran McKenna vill låna in till sitt nya lag Ipswich i League One.

McKenna har jobbat med Elanga i Uniteds akademi och lämnade United så sent som den 16 december 2021 för att ta över som huvudtränare i Ipswich. Det återstår dock att se hur öppen Elanga är för en eventuell flytt och hur öppet United är att släppa honom.