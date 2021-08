Uppgifter: United har erbjudit kontraktsförslag till Ronaldo - som pratat med Ferguson

Manchester City var länge i förarsätet för att värva Cristiano Ronaldo, men nu har de ljusblå dragit sig ur förhandlingarna. Det uppger bland annat den trovärdige transferjournalisten Fabrizio Romano under fredagseftermiddagen. I stället lutar det nu åt att den portugisiske superstjärnan återvänder till Manchester United efter tolv år i andra klubbar.

Lokaltidningen Manchester Evening News rapporterar nu att United har erbjudit Ronaldo ett kontraktsförslag. Portugisen ska dessutom ha pratat med sin manager under tiden i United, skotten Sir Alex Ferguson, om möjligheten att återvända till Old Trafford. Enligt MEN hörde Ferguson av sig till Ronaldo under fredagsmorgonen när portugisen såg ut att flytta till Manchester City.

Juventus tränare Massimiliano Allegri har tidigare bekräftat att Ronaldo vill lämna Serie A-klubben i sommar.

Cristiano Ronaldo anslöt till Manchester United från Sporting sommaren 2003 och blev kvar i sex år innan flytten till Real Madrid. Under tiden i United-tröjan bjöd Ronaldo på 118 mål och 69 assist på 292 matcher. Han vann även bland annat tre Premier League-titlar och en Champions League-titel med klubben.

Den trovärdige transferjournalisten Fabrizio Romano rapporterar att Manchester United lagt ett officiellt bud på Ronaldo och erbjudit spelaren ett officiellt kontrakt. Pappersarbetet väntas förberedas i närtid.