Uppgifter: Will Ferrell köper in sig i Leeds

Efter att ha åkt ur Premier League under våren 2023 fick Leeds rikta in sig på att försöka studsa tillbaka från The Championship under säsongen 2023/24.

Efter en strålande inledning på säsongen talade också mycket för att klubbens sejour i The Championship skulle bli ettårig, men efter en svag avslutning stod det klart att klubben får rikta in sig på att försöka ta klivet tillbaka genom playoff-spel.

Där kommer man först och främst att ställas mot Norwich i semifinal. Men samtidigt som det är intensiva tider på plan är förändringar på väg utanför densamma.

The Guardian rapporterar nämligen att Hollywoodstjärnan Will Ferrell har köpt "en betydande andel" i klubben och att han således kommer att göra välbekanta namn som Russel Crowe, Michael Phelps, Jordan Spieth och Justin Thomas sällskap bland personerna som äger andelar i klubben. Vidare gör uppgifterna gällande att affären kommer att slutföras under veckan.

Även BBC rapporterar om Ferrells potentiella affär. Inte heller enligt dessa uppgifter preciseras någon exakt aktieandel som är aktuell. Dessa uppgifter gör däremot gällande att det rör sig om en mindre andel och att det inte kommer medföra någon form av bestämande rätt på Elland Road.