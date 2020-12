Utfryst och på väg bort - Mourinho: "Självklart inte en lycklig spelare"

Ser man tillbaka på Tottenhams senaste säsonger har mittfältaren Del Alli, 24, varit en av lagets stora stjärnor. Men säsongen 2020/2021 har blivit något annat för 24-åringen. På de elva inledande omgångarna i Premier League har Alli spelat totalt 66 minuter och uppgifter har pekat på att stjärnan kan lämna London-klubben.

När Tottenham under torsdagskvällen tog emot Royal Antwerp i sista gruppspelsmatchen i Europa League fanns Allis namn på bänken från start. Med en förhoppning om att bytas in fick Alli se fem namn bytas in istället för han själv. Daily Mail uppger att Alli direkt efter slutsignalen gick ner i omklädningsrummet - utan att fira gruppsegern med sina lagkamrater.

Efter matchen fick Spurs-tränaren Jose Mourinho frågan om Allis situation.

- Ja, men vi ska inte bortse från verkligheten. En spelare som sitter på bänken och sedan får se att han inte är en av fem spelare som används är självklart inte en glad spelare. Och jag förväntar mig inte att han är glad, säger Mourinho enligt Daily Mail.

Dele Alli har ryktats till en rad klubbar och Daily Mail adderar en exklusiv nyhet om att den franska storklubben Paris Saint-Germain kommer att göra ett försök i att få till en låneaffär i januarifönstret för den utfrusne mittfältaren.