Utredning har öppnats mot Zouma - West Ham uttalar sig: "Fortsätter samarbeta"

West Hams mittback Kurt Zouma var i blåsväder tidigare i år när det läckte videoklipp på när han sparkade sin katt.

Efter videoklippen uppdagades har Zouma mötts av burop från egna supportrar, bötfällts av West Ham och förlorat samarbeten med Adidas. Dessutom avslutade företaget Vitality sitt samarbete med West Ham då Zouma tilläts spela vidare trots videoklippen.

Nu kommer vidare konsekvenser för mittbacken. Under onsdagen bekräftar den brittiska djurskyddsmyndigheten, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, RSPCA, att de öppnat en utredning mot Zouma och hans bror Yoan.

Efter att nyheten kom svarade West Ham i ett pressmeddelande.

"West Ham United är medvetet om RSPCA:s utredning angående Kurt Zouma. Kurt fortsätter att samarbeta med myndigheterna, med klubbens support. Vår uppfattning är att Kurts katt har undersökts av en veterinär och har ett bra välmående, utan fysiska skador", skriver West Ham i pressmeddelandet enligt BBC-journalisten Simon Stone och fortsätter:

"På grund av juridiska skäl kommer varken Kurt eller klubben uttala sig vidare".

Zouma har noterats för 22 framträdanden för West Ham den här säsongen. Som tidigare nämnt har han tillåtits spela vidare för klubben trots videoklippen.

