Utspelet: "Ronaldo kan bli tränare - i Manchester United"

Cristiano Ronaldo är tillbaka i Manchester United. Den 36-årige världsstjärnan har fått en flygande start i återkomsten till Old Trafford och har redan noterats för fyra mål på tre matcher.

Men det är inte bara på planen som Ronaldo kan komma att göra avtryck i storklubben. Tidigare Tottenham-tränaren Tim Sherwood tror nämligen att anfallaren snart kommer att stå vid sidlinje - iklädd tränarkostymen.

"Jag kan se Ronaldo som Manchester Uniteds tränare inom 18 månader", säger Tim Sherwood enligt Daily Mirror.

"Jag tycker det är okej att Ronaldo är vid sidlinjen och Ole måste acceptera det. Om han (Ole) hämtar honom (Ronaldo) till sin fotbollsklubb måste du veta vad du tar in. Det är en helt annan Ronaldo nu än den som var på Old Trafford under första sejouren. Han vet hur han behövs och om han känner att han behöver så bredvid tränaren och ge instruktioner måste du låta honom göra det".

I Champions League-premiären mot Young Boys uppmärksammades bilder på Cristiano Ronaldo som, efter att han blivit utbytt, agerade tränare från sidlinjen och gav instruktioner till sina medspelare.

Cristiano Ronaldos kontrakt med Manchester United sträcker sig till sommaren 2023.