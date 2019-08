van Persie: ”Manchester United är som en best”

Robin van Persie gjorde tre säsongen i Manchester United Nu menar han att klubben är som en best, där det är underbart när det går bra. - Men när det går fel, har du har en dålig period som spelare eller tränare är det tufft, säger han till The Telegraph.

Robin van Persie gjorde en kontroversiell flytt när han, som lagkapten, lämnade Arsenal för Manchester United. För honom blev flytten framgångsrik, då han vann ligan och skytteligan första året i Manchester.

Ett par år senare gjorde Alexis Sanchez samma flytt, men chilenaren har inte alls haft samma framgång.

- För honom var det svårt för han kom in i ett lag som spelar defensivt. Jag kom in i ett lag med rutinerade spelare som Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Paul Scholes, Ryan Giggs och Michael Carrick. I Arsenal var jag en av de äldre, kapten, och här kunde jag bara gå in och ha roligt, för de andra skötte sakerna vid sidan om, säger van Persie till The Telegraph.

- Jag hade bara roligt. Jag var glad, jag nöjt av tiden, verkligen. Jag tänkte inte på konsekvenserna. Jag var inte på sociala medier då, så jag var inte riktigt bekymrad över vad folk sa. När jag fick utomhus var det bara positivt då jag var i min egen bubbla av att vara glad.

Nederländaren menar att han trivdes väldigt bra i Manchester United., trots att flera av hans vänner varnade honom för att göra flytten norrut i England. Samtidigt menar han att det kan vara krävande att spela i klubben.

- När du spelar för en klubb som Manchester United vill fansen se anfallsfotboll och risktagande. Jag tror inte att fansen var besvikna över att de inte vann ligan. Du kan missa ligatiteln eftersom det finns riktigt bra lag i den här ligan. Det är kanske sättet de spelade på som fansen inte är glada över, säger van Persie.

- United är som en best. Det är positivt när du gör det bra. Den är så stor, det är fantastiskt, en underbar plats att vara på. Men när det går fel, när du har en dålig period som spelare eller tränare är det tufft. Det är en tuff plats, men mycket press eftersom alla inte bara kräver en seger utan och bra anfallsfotboll. 77 000 supportrar vill njuta av det.