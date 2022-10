VAR kritiseras på nytt i England: "Ändras varje vecka"

Det är inte första gången VAR kritiseras i England, frågan har varit en het potatis enda sedan Premier League valde att implentera systemet till säsongen 2019/2020.

Crystal Palace riktade stor frustration mot domarna efter lagets förlust mot Chelsea under lördagseftermiddagen.

Palace-lägret menade att Thiago Silva borde blivit utvisad eftersom han medvetet slog bort bollen från Jordan Ayew med handen.

- Jag tycker att det är otroligt hur han kan få vara kvar på planen, säger Crystal Palace-tränaren, Patrick Vieira enligt BBC.

Under matchens gång klev klubbens ordförande, Steve Parish ut via sin Twitter och riktade skarp kritik mot VAR.

"Helt ärligt, vad är meningen med VAR, vi ändrar varje vecka vad det gör och vad det tycker, VAR måste minsann tycka att det är ett rött kort men inte ett 'klart' misstag. Även om han inte nekar en möjlighet att göra mål, vilket han gör, så är det två medvetna handssituationer, en vi spelar på, så två gula!", skriver han.

I London-derbyt mellan Arsenal och Tottenham visade Emerson Royal ut efter han stämplat sin landsman, Gabriel Martinelli över foten.

Efter matchen rikade Antonio Conte kritik mot domarteamet.

- De måste jobba mycket med det här, säger han medan han diskuterade domarnivån i England, enligt BBC.

Conte utvecklar:

- I Italien åker de (domarna) tillsammans på torsdag och arbetar tillsammans i tre dagar för att titta på video och bli bättre. Jag vet inte om de gör det i det här landet, men det skulle vara en bra idé eftersom nivån är så hög och vi behöver samma nivå på domaren och VAR.

Honestly what is the point of #var we chop and change every week what it does what it thinks. #Var must surely think that’s a red but not a ‘clear’ error! Even if it’s not a #dogso which it is He handballs it twice deliberately, one we play on so two yellows! #cpfc #epl