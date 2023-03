Weghorst förklarar sig: "Försökte stoppa Virgil"

"This is Anfield"-skylten sattes upp på Anfield i spelartunneln under den legendariska tränaren Bill Shankleys ledning. Skylten har senare blivit ikonisk och under Klopps ledning fick inte ens Liverpool-spelarna röra den under en längre tid.

Det krävdes en titel med Liverpool för det. Liverpool har sedan under Klopps ledning vunnit ett flertalet antal titlar.

Inför mötet med Manchester United kunde United-anfallaren Wout Weghorst ses röra den klassiska skylten innan han klev ut på Anfields gräs. Något som fått stor uppmärksamhet i brittisk media och Weghorst har också fått en hel del kritik för att han rörde vid skylten.

ANNONS

På Instagram förklarar han nu varför han gjorde det:

"Normallt sett brukar jag inte reagera på mediaämnen men för detta är det värt det för att ni United-supportrar är viktiga för mig så jag vill klargöra videon som just nu går runt. Från landslaget vet jag att Virgil (Van Dijk) alltid nuddar den skylten och jag försökte stoppa honom från att göra det för att störa honom innan matchen".

Weghorst fortsätter:

"Som barn hejade jag på FC Twente. Jag är stolt över att representera Manchester United och mitt engagemang för den här klubben kan aldrig ifrågsättas. Söndag var en hemsk dag för oss alla. Vi kommer att studsa tillbaka tillsammans.

I en intervju med De Telegraaf från 2018 avslöjade Weghorst att det hade varit en "dröm" att få spela för Liverpool.

- Jag har drömt om att få spela för Liverpool sedan barnsben, sa han då.

ANNONS

Liverpool vann rivalmötet med 7-0. Weghorst har sedan ankomsten till klubben stått för ett mål på 14 framträdanden. Hans låneavtal går ut efter säsongen.