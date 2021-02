Zaha om bråket med Morrison: "Han trodde han var Ronaldinho"

När Ravel Morrison, 28, och Wilfried Zaha, 28, spelade i det engelska ungdomsladslaget spåddes både en fin framtid inom den den engelska fotbollen. Zaha hamnade i Manchester United och floppade, och fick börja om i Crystal Palace där han nu är en stjärna.

Ravel Morrison har sedan dess representerat mängder av klubbar, t.ex. West Ham, Lazio, Östersunds FK och Sheffield United. När de båda talangarna spelade i Englands U21-landslag hamnade de i ett bråk under en match mot Litauen, det berättar Zaha i podcasten On The Judy Podcast.

- Han höll på som om han vore Ronaldinho och resten av oss var åskådare. Han gjorde tricks så fort han fick bollen, säger Zaha enligt Goal och fortsätter:

- Alla andra stod bara och tittade och undrade "vad håller han på med?". Vi var överlägsna och vi hade ett jättebra lag. Alla hade kunnat hålla på så men vi var professionella till skillnad från honom, säger Zaha.

Matchen spelades 2013, och det var efter Morrions shower som Zaha ifrågasatte den tidigare ÖFK-spelaren på planen.

- Jag fick nog och frågade honom "vad håller du på med?" och från ingenstans knuffar han till mig. Jag frågade honom om han var dum och knuffade tillbaka. Det var bara dumheter på planen, i omklädningsrummet öppnade han inte munnen.

I dag, februari 2021, är Morrison klubblös efter att ha lämnat holländska ADO Den Haag i början på året.