Zahas fina gest - skänker pengar till Palaces damverksamhet

Crystal Palace-anfallaren Wilfried Zaha imponerade under förra säsongen, spekulerades vara på väg bort, men valde i slutändan att skriva på ett nytt kontrakt fram till 2023, som uppges vara värt drygt 1,5 miljoner kronor i veckan, med Londonklubben. Det stack i ögonen på många, då klubbens damlag sedan tidigare blev tillsagt att skrapa ihop drygt 3 000 kronor för att kunna spela och klara årsavgifterna.

Nu stöttar Zaha klubbens damverksamhet. Crystal Palace damlag meddelar, via sin hemsida, att stjärnan ger ett ekonomiskt bidrag till damverksamheten.

"Vi är glada över att kunna meddela att Wilf Zaha har kontaktat klubben för att ge ett betydande ekonomiskt bidrag för att stödja utvecklingen av våra amatörspelare", skriver klubben på sin hemsida.

"Alla vet vad Crystal Palace betyder för Wilf och han vill ge samma möjligheter till nästa generation av blivande spelare i Palace Ladies som han har haft när han kom upp genom ungdomsleden".

Dessutom uppmärksammade även damlaget inlägget på Twitter.

"I en sport som alldeles för ofta visar negativa kommentarer och känslor, så blev vi i dag inspirerade av en fantastisk gest från Wilfried Zaha, att demonstrera en verklig önskan genom att bidra till att utveckla fotbollsambitionerna i den här klubben. Hjärtligt tack till en gentleman som vet vad det innebär att vara Crystal Palace", skriver damlaget på Twitter.

Wilfrieds Zahas svar? "Inga problem, glad över att hjälpa".

Crystal Palaces damlag spelar i FA Women's Championship i England

In a sport that is too often shown through negative comment & sentiment, we've today been inspired by a stunning gesture from @wilfriedzaha

Demonstrating real desire to help develop football ambition within his club.Sincerest thanks to a gent who knows what it means to be @cpfc