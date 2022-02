Zouma bestraffas med stora böter - katter har omhändertagits

Under tisdagen spreds en video där West Hams spelare Kurt Zouma sparkade på en katt. Det fick stor spridning och fransmannen har blivit kraftigt kritiserad. Bland annat har över 170 000 personer skrivit under en namninsamling där de kräver att han åtalas och polisen granskar den spridda videon.

Det hela har även uppmärksammats av RSPCA, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, som nu meddelar att två katter har omhändertagits.

"De har tagit till en undersökning hos veterinär och kommer förbli i vår vård medan utredningen pågår", skriver organisationen.

Utöver det ska West Ham ha bestämt sig för att bestraffa spelaren. Enligt flera brittiska medier, bland annat Mirror, har klubben bekräftat att han får böta två veckors lön, vilket motsvarar 3 miljoner kronor. Det ska vara maximalt vad klubben kan dela ut i böter.

Företaget Vitality, som har sponsrat West Ham, meddelar också att de väljer att avsluta samarbetet med klubben till följd av Zoumas beteende, enligt The Guardian-journalisten Jacob Steinberg.

"Vi blev bestörta av videon vi sett av Kurt Zouma. Vi är djupt besvikna av vad klubben har visat till följd av incidenten", skriver de i ett uttalande.

Senare på onsdagseftermiddagen meddelade Adidas att de bryter sponsoravtalet med Kurt Zouma efter händelseutvecklingen.