Beskedet: J-Södra har fått transferförbud

Jönköpings Södra har ett turbulent år bakom sig. Förutom degradering till division 1 har klubben dragits med stora ekonomiska problem. Dessutom har det stormat kring tränarposten och ex-sportchefen Junes Barny.

Nu kommer nästa smäll.

Lokaltidningen JP rapporterar att J-Södra har tilldelats ett transferförbud av Fifa. Dessutom tvingas föreningen böta 2 000 schweizerfranc (drygt 23 000 kronor).

Bakgrunden till förbudet är en miss kring Filip Möller Delaveris, som lånades in från SK Brann i början av 2023. Ett halvår senare bröts avtalet vilket då var tvunget att registreras i transferportalen TMS (som används för att registrera internationella övergångar) - och det var då misstaget uppstod.

Tidigare sportchef Barny var nämligen ansvarig för registreringen som helt enkelt aldrig blev gjord. Fifa skickade upprepade påminnelser därefter utan att saken åtgärdades. Den 30 januari i år kom sedan beslutet från Fifa: transferförbud och böter.

När Fotbollskanalen når Bengt Canell, som är sportsligt ansvarig i J-Södra, menar han att föreningen inte hade kunnat göra något annorlunda för att undvika situationen. Han förklarar saken närmare:

- Påminnelserna från Fifa har rullat in under hösten utan åtgärd från vår tidigare sportchef. All kommunikation sker via portalen, så det är ingen annan som har kunnat se det. Och ingen annan har haft någon anledning att gå in i TMS-systemet, säger Canell.

- Jag var helt ovetandes om det här fram till att SvFF ringde mig och berättade att vi hade fått transferförbud. Jag blev förvånad och undrade vad som hade hänt.

Hur kommer det sig att Barny inte registrerade övergången?

- Det vet vi inte. Vi har försökt att prata med honom men det går inte, så jag kan inte svara på varför det inte blev gjort. Om det handlar om okunskap eller om han bara inte har brytt sig… det kan jag inte säga. Jag kan bara konstatera att det aldrig blev gjort.

Har du pratat med honom om det?

- Ja, det har jag gjort. Han anser att han inte har gjort något fel. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig faktiskt, han har så konstiga svar så det går inte att referera till dem.

Enligt Canell, som kom in i J-Södra i höstas efter ett styrelsebyte, är böterna nu betalda.

Han medger att transferförbudet har ställt till med en hel del problem. Exempelvis har klubben inte kunnat värva Dzenis Kozica, Isak Ellbring, Julius Lindgren och Elias Nordström som har tränat och spelat matcher med klubben under försäsongen.

J-Södra-toppen är dock hoppfull om att Fifa ska häva förbudet inom kort.

- Det ska hanteras internt på Fifa först. Vi har laddat upp alla dokument kring Möller Delaveris-affären. Överenskommelsen med Brann, de ekonomiska transaktionerna och så vidare. Det var ett snabbt jobb att göra och alla papper fanns på plats redan när lånet bröts, säger Canell.

- Men det verkar ta tid för Fifa. Vi är grönmarkerade i deras system och har gjort allt som begärs. Vår förhoppning är att förbudet ska vara hävt i början på mars. Vi har i alla fall gjort allt vi har kunnat.

Fotbollskanalen har tidigare rapporterat om Barnys första tid som sportchef i J-Södra. I fjol blev han portad från lagets träningar när klubben slogs för sin överlevnad i superettan, innan parterna bröt avtalet tidigare i år.

Fotbollskanalen har sökt Junes Barny utan framgång.