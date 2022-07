Collins hyllas efter debuten: "Är imponerande"

Inför säsongen, på deadline day, värvade AIK in mittbacken Sichenje Collins. Under våren har det dock inte blivit några framträdanden i tävlingssammanhang för 18-åringen. Men när tränare Bartosz Grzelak i Europa-kvalmatchen mot Vorskla Poltava saknade Alexander Milosevic, Per Karlsson och Mikael Lustig kom möjligheten för Collins, som fick en plats i startelvan.

Efter matchen, som efter förlängning slutade i seger, var Grzelak nöjd med talangens debut.

- Fasiken vad kul det var att se honom. Det är en så ödmjuk och hårt jobbande kille. Han har ju inte ens gjort ett inhopp tidigare och nu dök chansen upp. Han gör en debut som lovade gott för framtiden. Han är ung, han har mycket kvar att lära men att kliva in i en Conference League-match mot ett lag av Vorsklas kapacitet och spela på det sättet, det får jag säga är imponerande, säger han på presskonferensen.

- Det är en ung kille, jag har så jäkla stor respekt för de här killarna. Ung kille, flyttar från Kenya till Sverige, bort från familj och vänner och lever sin dröm på något sätt. Så jäkla fin kille och mottaglig för feedback, så det värmer verkligen ett tränarhjärta att se unga killar slå igenom. Det är ju halva grejen med att man pysslar med det här, menar Grzelak.

Han hyllas även av lagkamraten John Guidetti.

- Han gjorde det jättejättebra, han var duktig. Han är väldigt fysisk, en snabb spelare och i dag så… Det är inte enkelt att komma in så i en måstematch så jag tycker han presterar på ett väldigt bra sätt, så all heder till honom, säger han och får medhåll från Josafat Mendes:

- Han gjorde sin första start, sin första match och jag tyckte han gjorde en väldigt bra match. Han visade hunger och vann mycket boll. Han är väldigt stark, aggressiv och snabb. Han är jobbig att gå förbi, säger han.

Det var på tisdagen som Collins fick veta att han skulle få debutera mot Vorskla Poltava.

- Tränaren hade sagt till mig att vara redo förra matchen, men jag byttes inte in. Så jag var redo mentalt. När jag såg att jag startade blev jag givetvis nervös men jag har förberett mig genom att jobba hårt varje dag, säger Collins, som är nöjd med sin insats.

- Det var en bra erfarenhet för mig. Jag har väntat på den här möjligheten och det är en möjlighet jag tog på ett bra sätt så det var en fantastisk match. Jag tycker jag presterade bra, det var min första match och jag ser fram emot många fler och att jobba hårt, säger han.