Gattusos ilska: "Vi har inte fått någon bra start"

Om Gennaro Gattuso har lugnat ned sig med åren? Knappast. Det är fortfarande "sometimes maybe good, sometimes maybe shit"-läge för den förre storspelaren, som nuförtiden är tränare.

46-åringen basar nu över Hajduk Split, som under torsdagen kryssade sig vidare, 0-0, mot färöiska HB Torshavn i kvalet till Europa Conference League. Första matchen slutade i 2-0-seger.

Efteråt fick den hetlevrade italienaren frågor om att laget inte levererade genom hela matchen.

Det fick Gattuso att tända till.

- Och första halvlek? Ska du bara fråga om de negativa sakerna? Kom igen, sa Gattuso, enligt Football-Italia, irriterat.

Han fortsatte:

- Prata om de positiva sakerna först och sedan de negativa. Du och jag har fått en dålig start, du vet. Du och jag, vi har börjat i fel ände

- I 60 minuter spelade vi fantastisk fotboll och du frågar mig varför vi spelade dåligt i 30 minuter?!

Det återstår att se om Gattuso får fler utbrott i kvalet till Europa Conference. I nästa kvalomgång ställs kroaterna mot Ružomberok från Slovakien.