Klart: Här är AIK, Djurgården och Elfsborgs motstånd i ECL-kvalet

Under onsdagseftermiddagen lottades Europa Conference Laegue-kvalets andra omgång. Det är där de svenska lagen kliver in i kvalet. AIK, Djurgården och Elfsborg ska alla kvala till den europeiska turneringen under sommaren.

Alla tre lag var oseedade i lottningen.

Djurgården ställs mot HNK Rijeka (Kroatien). Det innebär en tuff lottning för Stockholmslaget, då Rijeka slutade fyra i den kroatiska ligan i år.

I samma grupp fanns även PAOK, Vitoria SC, Čukarički samt Laçi/Iskra Danilovgrad.

AIK ställs mot Vorskla Poltava (Ukraina). Det är ännu oklart var bortamatchen kommer spelas.

I deras grupp fanns Astana, Sparta Prag, KuPS Kuopio/Dila Gori, Shkëndija och Ararat Yerevan.

Elfsborg ställs mot Molde (Norge).

I Elfsborgs lottningsgrupp fanns också AZ, Motherwell, Brøndby, Dunajská Streda och Cliftonville.

AIK fick lotten att inleda på hemmaplan, medan Djurgården och Elfsborg inleder borta och spelar returen hemma, med reservationer för att spelordningen kan ändras om spelplatserna kräver det.

Även Malmö var representerat i onsdagens Conference League-lottning och skulle MFF åka ut i den första kvalrundan till CL ställs man mot förloraren i mötet mellan The New Saints (Wales) eller Linfield (Nordirland) i den andra kvalrundan till Conference League.

Matcherna i den andra kvalrundan kommer spelas den 21 juli och den 28 juli.

För att AIK, Djurgården och Elfsborg ska ta sig hela vägen till gruppspelet behöver lagen ta sig förbi två kvalomgångar samt en playoff-runda.