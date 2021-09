Drömdebut för Mourinho i ECL - Roma tangerade klubbrekordet

Under torsdagen var det dags för José Mourinho och hans Roma att kliva in i nystartade Europa Conference League när bulgariska CSKA Sofia stod för motståndet.

Roma hamnade i ett tidigt underläge när Graham Carey gav gästerna ledningen efter tio minuter. Serie A-klubben hann dock vända underläge till ledning före pausvilan efter mål från Lorenzo Pellegrini och Stephan El Shaarawy. Pellegrini ökade sedan på till 3-1 efter dryga timmen.

När gästernas Yanic Wildschut fick sitt andra gula kort och blev utvisad med tio minuter kvar sprang Roma ifrån ytterligare. Mål från Gianluca Mancini och Tammy Abraham i slutet fastställde slutresultatet till hela 5-1.

Roma har därmed inlett säsongen med sex raka segrar, vilket är tangerat klubbrekord enligt statistiktjänsten Opta.

6 - AS Roma have won each of their first six seasonal games for the third time in their history after 2013/14 and 2014/15, both under Rudi García. Sprint.#UECL #RomaCSKASofia pic.twitter.com/PUl525365o