Johnsson hyllas stort: "Gjorde sitt livs match"

Förstemålvakten Kamil Grabara var avstängd när FC Köpenhamn tog sig an Paok på bortaplan i Europa Conference League under torsdagen. Därför fick svenske Karl-Johan Johnsson, som under en längre tid varit petad i klubblaget och tappat sin plats i landslagstruppen, chansen mellan stolparna.

Den tog han.

FCK vann med 2-1 och enligt tränaren Jess Thorup kan man tacka Johnsson för det.

- Han har fått en kram från alla spelare, tränare och ledare inne i omklädningsrummet. För han stod för sitt livs match och på det sättet var han avgörande, säger Thorup till danska TV2 Sport enligt bold.dk.

Keepern själv är glad över speltiden och nöjd med sin insats.

- Det är självklart härligt att få göra några viktiga räddningar och hjälpa laget. Jag är så glad för den här segern och att få vara tillbaka i målet, säger Johnsson till TV2 Sport.

Om Johnsson får fortsatt förtroende nu? Huvudpersonen säger:

- Det är upp till Jess Thorup att välja målvakt till nästa match. Jag är nöjd med min match och fortsätter köra på.