När Zlatan Ibrahimovic i vintras lämnade Manchester United för spel i Los Angeles Galaxy fyllde han förstasidan i Los Angeles Times med texten: ”Kära Los Angeles – varsågoda”. Dessutom lade han upp en video på Twitter där han välkomnade sig själv till staden. Och nu tar AIK efter Ibrahimovic drag.

Under onsdagen lottades klubben mot irländska Shamrock Rovers i Europa Leagues första kvalomgång och väljer nu at göra reklam i irländsk media. I tidningen Independent har klubben gått ut med en bild där mittbacken Robin Jansson, som inför säsongen anslöt från Oddevold, signerat ett blad med texten: ”Kära Dublin – varsågoda”

I'm loving the @Ibra_official style ad about @RJANSSON4 that @aikfotboll are publishing in #Dublin after their @EuropaLeague draw with @ShamrockRovers .Not sure how many Irish readers will get the joke though #YoureWelcome pic.twitter.com/4sFbwDpArl