Claesson räddade hoppet för Krasnodar med viktigt bortamål

Krasnodar gästade Valencia i Europa Leagues åttondelsfinal under torsdagskvällen. Hos gästerna fanns svenskduon Kristoffer Olsson och Viktor Claesson med i startelvan.

Valencia tog ledningen efter tio minuter. Olsson slaravde med boll utanför offensivt straffområdet och hemmalaget kunde ställa om snabbt. Rodrigo curlade läckert in 1-0 i det borte hörnet.

I den 24:e minuten utökade Valencia när Rodrigo satte sitt andra mål för kvällen när han styrde in Antonio Latorres inlägg.

I den 63:e minuten fick Krasnodar in ett mycket viktigt mål. Viktor Claesson tog med sig bollen på bröstet och vek in i straffområdet. Fri med målvakten placerade svensken in reduceringsmålet.

Det viktigt bortamålet gör att Krasnodar tar med sig ett fint utgångsläge inför returen om en vecka.

Lagens startelvor:

Valencia: Neto - Piccini, Paulista, Diakhaby, Lato - Soler, Parejo, Coquelin, Guedes - Gameiro, Rodrigo.

Krasnodar: Safonov - Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez - Gazinski, Kabore, Olsson - Wanderson, Claesson, Stotski.

Kristoffer Olsson slarvar med bollen och Valencia kan kontra och sätta dit 1-0! pic.twitter.com/2aQplnUQrA — Eurosport Sverige (@EurosportSE) 7 mars 2019

Valencias Rodrigo gör sitt andra mål för kvällen! pic.twitter.com/3ooEgTKj2K — Eurosport Sverige (@EurosportSE) 7 mars 2019