Di Maria räddade Juventus från fiasko - blev hattrickskytt mot Nantes

Juventus befinner sig i en turbulent tid. I slutet av januari straffades klubben med 15 minuspoäng i Serie A för ekonomiska oegentligheter relaterade till övergångar de senaste åren. Det innebär att man med stor sannolikhet missar Europaspel nästa säsong, och i förra veckans slutspelsmatch i Europa League fick man bara med sig ett 1-1-resultat från hemmaplan i Turin mot Nantes.

Med den bakgrunden var det mycket som stod på spel för de zebrafärgade när returmötet spelades i Nantes under torsdagskvällen. Skulle man åka ut hade det kunnat bli länge innan man får spela i Europa igen.

När domaren blåste i gång matchen var det Nantes som tog tag i taktpinnen. Det gulgröna hemmalaget hade mycket boll i matchinledningen och fick till några halvfarliga chanser, utan att hota på riktigt.

ANNONS

Sedan klev kvällens huvudrollsinnehavare fram och såg till att detta inte skulle bli slutet på Juventus Europaäventyr. I den femte matchminuten gav Ángel Di Maria gästerna ledningen efter att makalöst avslut. Från straffområdeskanten längs långsidan skruvade argentinaren in ett långskott i det bortre krysset. 1-0 var ett faktum.

Femton minuter senare avancerade Di Maria in i Nantes straffområde via sin högerkant och nådde ner till kortlinjen. Där vandrade han inåt och fick slutligen till ett klackavslut, som räddades av Nicolas Pallois arm. Domaren dömde straff till Juventus, gav Pallois rött kort och straffen placerade sedan Di Maria in till 2-0.

Med tio minuter kvar att spela blev Di Maria hattrickskytt då han nickade in 3-0. Det fastställde slutresultatet och Juventus såg till att avancera till nästa runda i Europa League. Vem som väntar där återstår att se, nästa runda lottas under fredagen.

ANNONS

Startelvor:

Nantes: Lafont - Centtonze, Andrei, Pallois, Castelletto - Sissoko, Mollet, Chirivella - Blas, Delort, Simon.

Juventus: Szczesny - Alex Sandro, Bremer, Danilo, De Sciglio - Rabiot, Locatelli, Fagioli - Di Maria, Kean, Kostic.