Efter rasistiska banderollen - nu stänger Midtjylland av två personer i ett år

Det var under returmötet i Europa Leagues play off mellan Midtlylland och Malmö FF som det från hemmaklacken visades en rasistisk banderoll under den andra halvleken.

"I morgon är ni åter immigranter i er egen stad", gick att läsa, med största sannolikhet riktat mot den gästande klacken från Malmö, och klubben tog tydligt avstånd från budskapet.

Nu skriver Midtjylland på sin hemsida att man identifierat och stängt av två personer som ansetts vara drivande bakom banderollen. Personerna har stängts av från att komma in på MCH Arena i ett år.

”Det är ett relativt hårt straff, men straffet matchar klubbens syn på saker av den här karaktären”, skriver klubben.

Den danska klubbens mittfältare Tim Sparv var direkt efter slutsignalen starkt kritisk kring banderollen.

- Främlingsfientlighet rent generellt tycker jag är förfärligt. Det är ett ganska viktigt val som ska komma i Sverige också. Sverigedemokrater som har en viss typ av politisk hållning som jag inte som jag inte sympatiserar med. Det är så långt ifrån mina egna värderingar så det är helt sjukt, men det är inte bara i Sverige, utan det är högervindar lite överallt. Det är tyvärr att hat bygger ännu mer hat just nu. Det är sorgligt.