Emil Forsberg frälste Leipzig - avgjorde i 90:e minuten

RB Leipzig hade 0-0 med sig hem från det första playoffmötet med Zorya Luhansk i Europa League. På hemmaplan blev det sedan en riktig rysare, innan laget kunde boka in platsen i gruppspelet.

Det började bra för Leipzig med Matheus Cunhas ledningsmål i den sjunde minuten. Men Zorya Luhansk skulle vända på matchen. Tio minuter innan paus kvitterade Rafael Ratao och två minuter in i andra gav Artem Gordienko gästerna ledningen. I det läget behövde Leipzig två mål för att inte åka ur.

Jean-Kevin Augustin väckte hoppet på allvar när han kvitterade i den 69:e minuten, men länge såg det ut att stanna där för tyskarna. Men i den 90:e minuten fick Leipzig en straffspark, fram klev Emil Forsberg.

Svensken, som hoppade in i matchen en kvart in i andra, behöll lugnet och skickade säkert in 3-2 till höger i målet.

Forsberg blev därmed hjälte och sköt Leipzig till gruppspelet.

- Jag måste berömma Emil Forsberg för att han tog straffen. Han är på väg mot att spela som den Emil Forsberg som vi behöver. Han gjorde det riktigt bra i dag, säger tränaren Ralf Rangnick enligt klubbens Twitter-konto.