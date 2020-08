Johnsson hyllas efter jättematchen mot Manchester United: "Vilken insats"

FC Köpenhamn räckte inte riktigt hela vägen i Europa League-kvartsfinalen mot Manchester United. 1-0 blev det till den engelska klubben efter ett straffmål av Bruno Fernandes i förlängning.

Ett utropstecken i kvartsfinalen var FCK:s svenske landslagsmålvakt Karl-Johan Johnsson. Den tidigare HBK-spelaren radade upp jätteräddningar och enligt BBC gjorde han 13 parader, vilket är flest i en Europa League-match sedan år 2009.

Det var inte bara statistiken som visade att 30-åringen stod för en bra match. Han hyllades även av flera fotbollsprofiler.

"Han måste ha gjort tre eller fyra briljanta räddningar i kväll. Han räddat kvar sitt lag", sa Phil Neville, tidigare engelsk förbundskapten, i BBC under matchens gång.

Även den tidigare Arsenal- och Barcelona-stjärnan Cesc Fabregas noterade Johnssons starka prestation.

"Hans livs match. Otroligt", skriver spanjoren på Twitter.

Legendaren Gary Lineker imponerades:

"Johnsson har varit löjlig (-t bra). Vilken insats", skriver Lineker på Twitter.

Johnsson has been ridiculous. What a performance.