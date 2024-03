Kryss i Europa League-"svenskmötet" - Holm inblandad i mål

Två av tre svenskar spelade från start när Sporting tog emot Atalanta i åttondelsfinal i Europa League på onsdagskvällen. Något oväntat var det portugisernas målkung Viktor Gyökeres som inledde på bänken, medan Isak Hien och Emil Holm fanns med i gästernas elva.

Gyökeres ersattes av Paulinho, och tidigt in i mötet var det just han som gav Sporting ledningen. Den 31-årige forwarden fick en boll i djupled, löpte förbi Holm innan han säkert placerade in 1-0 vid bortre stolpen.

Holm var nära att revanschera sig en stund senare men wingbackens skott gick i stolpen.

Men gästerna kom tillbaka till slut och strax före halvtidsvilan kvitterade Atalanta. West Ham-lånet Gianluca Scamacca utnyttjade slarv i hemmaförsvaret, vände bort en Sporting-försvarare och skickade in 1-1 i nätmaskorna.

I halvtid byttes Gyökeres in, men den stekhete svenske landslagsforwarden lyckades inte hitta nät den här gången. I stället var Atalanta närmast segern i slutminuterna men italienarna fick se en fullträff bli bortdömd för offside efter VAR-granskning.

Matchen slutade 1-1. Därmed är åttondelsfinalmötet helt öppet inför returen som spelas i Italien nästa vecka.

Startelvor:

Sporting: Israel - Quaresma, Coaes, Diamande - Catamo, Koindredi, Morita, Reis - Edwards, Paulinho, Trincão.

Atalanta: Musso - Djimsiti, Hien, Kolosinac - Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri - Miranchuk, Scamacca, Lookman.