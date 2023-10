Liverpool krossade Toulouse - Núñez kritiseras efter jättemiss: "Tror inte Klopp litar på honom"

Liverpool hade två raka segrar i Europa League-gruppspelet. I den första gruppspelsomgången bortaslog man Lask Linz med 3-1 och följde sedan upp det med en 2-0-seger mot Union Saint-Gilloise.

Under torsdagskvällen stod Toulouse för motståndet. Jürgen Klopp valde då att rotera rejält i startelvan och gav bland annat akademispelaren Luke Chambers sin blott andra start i Liverpool-tröjan. Vänsterbacken startade även när Liverpool mötte Leicester City i Carabao Cup i september.

Vidare bänkades spelare som Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Dominik Szoboszlai, Allison Becker, Alexis Mac Allister och Luis Díaz. Målvakten Caoimhin Kelleher, som brukar stå i cupmatcher, var tillbaka efter en knäskada som hållit honom borta från spel under säsongsinledningen.

En av de sedvanliga startspelarna som inte vilades var Diogo Jota. Varför han är en startspelare visade han direkt när han rann igenom hela Toulouse-försvaret och kyligt placerade in 1-0 efter nio minuter.

Men den ledningen blev kortvarig. I den 16:e minuten blev Toulouse-forwarden Thijs Dallinga friställd med Kelleher efter att gästerna överlistat Liverpools högt stående backlinje. Nederländaren skickade därefter bortasektionen in i extas när han säkert sköt in 1-1-kvitteringen från nära håll.

Det fick Liverpool att sätta ner foten. I den 30:e minuten dök Wataru Endo upp på Trent Alexander-Arnolds inlägg och nickade in 2-1 till hemmalaget, och bara fyra minuter senare dundrade Darwin Núñez in 3-1 i nättaket från nära håll. För den förstnämndes del var det första målet i Liverpool-tröjan sedan flytten från Stuttgart i somras.

I inledningen av den andra halvleken höll Toulouse på att reducera efter Kelleher strulat till det. Irländaren slog en passning rakt på pressande Toulouse-spelare, vilket till slut resulterade i ett öppet mål för Gabriel Suazo. Men Kelleher hade en skyddsängel. Alexander-Arnold lyckades blockera Suazos avslut på mållinjen och se till att Liverpool behöll en tvåmålsledning.

Istället smällde det åt andra hållet. Núñez stod för en läcker soloräd när han först dribblade sig förbi siste Toulouse-försvarare och följde upp det med att dribbla sig förbi målvakten. När det endast återstod att lägga in bollen i öppet mål sköt uruguayan överraskande i stolpen. Som tur var, för Núñez och Liverpools del, studsade bollen via stolpen till Ryan Gravenberch som placerade in bollen i öppet mål till 4-1.

- Núñez stod för en fantastisk soloräd men när det sedan är öppet mål prickar han stolpen. Gravenberch - planens bästa spelare ikväll - placerar sedan in 4-1. Det var ett skrattretande ögonblick, säger Sky Sports reporter Jay Bothroyd och fortsätter:

- Uruguayanen har spelat bra, han har redan gjort ett mål. Men det där var ett av de ögonblicken som Klopp kommer säga till honom att han måste vissa på ett större lugn… Jag tror inte att Klopp litar på honom i de stora ögonblicken på samma sätt som han litar på sina andra spelare. Men Núñez är fortfarande ung.

Innan domaren blåste i slutvisslan skulle även inbytte Mohamed Salah näta. På tilläggstid sköt han in slutresultatet 5-1 från nära håll. Segern innebär Liverpools tredje raka i gruppspelet och man toppar nu Europa Leagues grupp E med nio poäng framför Toulouse på andra plats med fyra poäng.

Segern i sig var inte heller Liverpools enda glädjeämne under torsdagskvällen. I slutminuterna blev den nederländske forwarden Cody Gakpo inbytt och gjorde således en efterlängtad comeback från den skada han ådrog sig mot Tottenham Hotspur.

I nästa runda reser Liverpool till Frankrike och möter Toulouse på bortaplan.

Startelvor:

Liverpool: Kelleher - Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Chambers - Gravenberch, Endo, Jones - Diogo Jota, Núñez, Elliott.

Toulouse: Restes - Desler, Costa, Nicolaisen, Diarra, Suazo - Schmidt, Sierro, Cásseres - Dönnum, Dallinga.