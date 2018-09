Under torsdagen spelades den första omgången av säsongens Europa League. Bland annat så föll Leipzig mot Salzburg och Leverkusen vände 2-0-underläge till vinst mot Ludogorets.

I Glasgow så stod Celtic för en stabil insats när man 1-0-besegrade Rosenborg. Mikael Lustig stod för en stark insats mot sin gamla klubb, och det gav uppmärksamhet.

Uefa har tagit ut svensken i veckans Europa League-elva. Med i elvan finns också Leverkusens Kai Havertz och Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang. Den förstnämnde utsågs också till veckans spelare.

🔝 @Aubameyang7 & @WissBenYedder lead the line in the #UEL Team of the Week ⚽️🔥



Latest player rankings: https://t.co/nPs6v7VAz4 pic.twitter.com/H0cemH5x8A