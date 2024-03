Milans avbräck - Maignan byttes ut skadad i avancemanget

På torsdagskvällen åkte Milan till Prag för att spela den andra åtttondelsfinalen i Europa League mot huvudstadslaget Slavia Prag. Den första åttondelen slutade 4-2 till Milan, vilket innebär att Slavia Prag behövde jaga mål.

I matchens linda såg Milans målvakt Mike Maignan ut att behöva byta. Han satte sig ner två gånger de första minuterna och hade märkbart ont. Och det blev värre för fransmannen.

För i matchminut 20 stämplade Slavia Prag-mittfältaren Tomas Holes Milan-målvakten rejält - och fick syna det röda kortet efter en VAR-granskning. Efter stämplingen höll det inte längre för Maignan som byttes ut i matchminut 21. In kom Marco Sportiello.

Efter att Slavia Prag hade öppnat starkt tog Milan över efter utvisningen. Och i matchminut 33 kom målet. Christian Pulisic fick bollen i straffområdet och placerade behärskat in ledningsmålet med vänsterfoten, bakom en chanslös Jindrich Stanek.

Kort därefter var det dags igen. Loftus-Cheek rakade in 2-0-målet från nära håll, fint serverad av Theo Hernandez. Målet innebar att Loftus-Cheek blev den första mittfältaren att göra fyra mål eller fler i en europeisk cup under en säsong för Milan - sedan Kakà gjorde tio mål i Champions League säsongen 2006/2007.

Fem minuter in på tilläggstiden i den första halvleken kom 3-0-målet. Rafael Leão fick bollen utanför straffområdet, vek in till höger och fick till en drömträff. Bollen seglade in i Staneks vänstra kryss - och Slavia-målvakten kunde bara se på.

I den andra halvleken märktes det att luften hade gått ur Slavia Prag. Men laget lyckades trots detta peta in en reducering i matchminut 85 när Matej Jurasek rakade in 3-1

Det sammalagda resultatet i de två matcherna landade på 7-3 till Milan, som därmed är vidare till kvartsfinal i Europa League.

Startelvor:

Slavia Prag: Stanek - Vlcek, Igoh, Zima, Zmrzly - Holes, Dorley - Doudera, Provod, Wallem - Chytil.

Milan: Maignan - Hernandez, Tomori, Gabbia, Calabria - Musah, Adli - Leao, Loftus-Cheek, Pulisic - Giroud.