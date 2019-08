Mjällby inför AIK-Celtic: ”Jag hoppades att matchen inte skulle spelas”

AIK möter Celtic i play off till Europa League. Det är ett möte som ger blandade känslor för Johan Mjällby, med förflutet i bägge klubbarna. - Om jag ska vara helt ärlig hade jag hoppats att matchen inte skulle spelas, säger den förra mittbacken.

AIK tar under torsdagen sig an Celtic i play off i Europa League. Ett möte som blir speciellt för Johan Mjällby, som har förflutet i bägge klubbarna.

- Celtic och AIK är mina två lag. De är klubbarna närmast mitt hjärta, säger den förre mittbacken till Scottish Daily Record.

- Om jag ska vara helt ärlig hade jag hoppats att matchen inte skulle spelas. Jag ville att Celtic skulle slå Cluj och ta sig till Champions League play-off. Samtidigt hade AIK sin chans i Champions League och borde slagit Maribor, även om Rosenborg kanske hade blivit får svåra för dem i förra rundan.

Mjällby har spenderat större delen av karriären som spelare i någon av klubbarna och säger att han har haft speciella stunder i dem båda. Han kom upp genom AIK:s ungdomsakademi och har sedan gjort sejourer i Celtic både som spelare och assisterande tränare.

- På ett sätt är det ledsamt att se dem spela mot varandra. Jag har blandade känslor då jag hellre hade velat att mötet inte var i Europa League men jag kommer att njuta av mötet. Naturligtvis är det lite delat, säger Mjällby.

Mjällby menar att mötet är viktiga för bägge lagen och varnar för att AIK är ett starkt hemmalag. Samtidigt menar han att Celtic är favoriter, där deras anfallsspel är svårstoppat.

- Det är därför Celtic är favoriter men det kommer bli härligt. Jag är gammal och min kropp är sliten men jag kommer sitta där och önska att jag vore 25 eller 30 år yngre och en del av det, säger Mjällby.