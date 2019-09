Pierre Bengtsson spelade fram till FCK:s segermål mot Lugano i Malmös grupp

I Malmös grupp ställdes Köpenhamn mot Lugano under kvällen. Då stod Pierre Bengtsson med en assist till matchens enda mål när FCK vann med 1-0.

Malmö FF har hamnat i en Europa League-grupp med Dynamo Kiev, FC Köpenhamn och Lugano. När gruppspelet drog i gång på torsdagen mötte MFF Dynamo Kiev, vilket betydde att FCK och Lugano ställdes mot varandra.

Och på matchen på Parken i Köpenhamn var det mållöst när lagen gick in till halvtidspausen. Men matchens första mål behövde inte vänta länge i den andra halvleken.

Bara fem minuter in sprang svenske Pierre Bengtsson ner mot kortlinjen och slog in ett inlägg. Vid den första stolpen blev Michael Santos helt fri och kunde nicka in bollen i det första hörnet.

Målet blev det enda i matchen och FCK tog, precis som Dynamo Kiev, en 1-0-seger i första matchen. Den svenska trion i FCK, som förutom Pierre Bengtsson även innehåller Sotirios Papagiannopoulos och Karl-Johan Johnsson, spelade alla hela matchen för hemmalaget.