Positiva skadebesked för MFF:s EL-motståndare Lugano: "Tränade utan problem"

FC Lugano såg i helgen ut att sakna sin förstemålvakt Noam Baumann mot Malmö FF på torsdag, men det har nu kommit positiva nyheter för schweizarna.

Det var inte en fraktur i fingret som befarat, utan smärtan la sig efter några timmar enligt klubbens officiella hemsida.

- Han tränade på utan problem, säger journalisten Claudio Paronitti till Fotbollskanalen.

Det är därmed troligt att Baumann, som hade en stark fjolårssäsong, kommer att stå mot MFF. Det ser också ut som att Nicola Dalmonte kan spela. Anfallaren saknades senast, men var med i lagträning.

De som tränade själva under träningen var Numa Lavanchy och Miroslav Covilo. Lavanchy har varit ordinarie på högerkanten den här hösten, medan Covilo har haft skadeproblem under hela 2019 och oavsett varit in och ut ur startelvan. Det är oklart om de flyger med till Malmö i morgon.

Sedan tidigare är Fulvio Sulmoni och Domen Crnigoj långtidsskadade. Bägge har bara kunnat spela ett par matcher var i höst, en höst som varit tung för Lugano med bland annat bara en seger på de tio senaste matcherna. För MFF:s del är det Anders Christiansen som inte ser ut att inte kunna spela.