Salah slog rekord - i Liverpools överkörning

På torsdagskvällen ställdes Liverpool mot Sparta Prag i den andra åttondelsfinalen i Europa League på Anfield. Merseyside-klubben tog hem det första mötet med hela 5-1 på bortaplan.

När Liverpool presenterade sin startelva stod det klart Mohamed Salah återvänder till startelvan efter en skadedrabbad period. Det var första gången egyptiern tog plats i startelvan sedan nyårsdagen. Även Cody Gakpo och Darwin Núñez tog plats längst fram i Liverpool.

I Sparta Prag fick den gamla MFF-liraren Veljko Birmancevic ta plats längst fram.

Liverpool öppnade starkt och det tog bara sju minuter innan ledningsmålet kom. Dominik Szoboszlai spelade bollen snett inåt bakåt in i straffområdet och Darwin Nuñez dunkade in 1-0

Bara någon minut senare gjorde Liverpool 2-0. Salah vann bollen i princip direkt efter Sparta Prags avspark och spelade fram till Bobby Clark som utökade.

Sparta Prags kollaps var monumental. Bobby Clark vann bollen efter ytterligare ett bolltapp från bortalaget. Han passade Mohamed Salah som inte gjorde några misstag och 3-0 var därmed ett faktum.

Salahs mål innebar att han blev den första Liverpool-spelaren någonsin att göra 20 mål i alla turneringar sju säsonger i rad.

Det tog bara tre minuter innan fyran kom. Salah passade Gakpo i straffområdet som lirkade in 4-0.

- Det är uselt från Sparta Prag. Det här är ett professionellt fotbollslag som toppar den tjeckiska ligan. De är helt borta och visar ingen kämparglöd, sa Jay Bothroyd i Sky Sports sändning.

Sky Sports reporter Vinny O'Connor hade också synpunkter på Sparta Prags insats.

- Liverpool har startat bra, men Sparta Prag har varit förfärliga rent ut sagt, sa han i Sky Sports sändning.

Men i matchminut 42 lyckades Sparta Prag få in ett mål. Den förre MFF-spelaren Veljko Birmancevic lyckades lirka in bollen och ställningen var därmed 4-1 när domaren blåste av för pausvila.

Tre minuter in i den andra halvleken gjorde Liverpool sitt femte mål. Dominij Szoboszlai sköt ett skott från högerr som, via en Sparta Prag-försvarare, letade sig in bakom Peter Vindahl Jensen.

Merseyside-klubben fortsatte på samma manér som i inledningen av matchen. Inbytte Harvey Elliott sköt från långt håll, och Gakpo styrde in bollen som innebar 6-1 till Liverpool.

Liverpool hade alltså sex olika målskyttar i storvinsten.

- De tre längst fram delar inte på målen - utan hela laget gör det, sa förre Chelsea-liraren Joe Coel i BBC.

Detta blev matchens sista mål och matchen slutade 6-1 till Liverpool, som därmed är vidare till kvartsfinal i Europa League.

Startelvor:

Liverpool: Kelleher, Gomez, Bradley, Quansah, Robertson - Clark, Endo, Szoboszlai - Salah, Gakpo, Nuñez.

Sparta Prag: Vindahl Jensen, Krejci, Rynes, Vitik - Zeleny, Solbakken, Kairinen, Preciado - Laci, Kuchta, Birmancevic.