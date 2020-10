Talangerna visade vägen för Arsenal - upp i topp av grupp B

Förra veckan vann Arsenal sin Europa League-premiär borta mot österrikiska Rapid Wien med 2-1, efter mål av David Luiz och Pierre-Emerick Aubameyang. Ikväll, tog man emot irländska Dundalk på Emirates Stadium.

Arsenal dominerade Dundalk under matchinledningen, men den första stora chansen kom först efter 21 minuter. På ett inlägg från vänster nådde ivorianen Nicolas Pépé högst med pannan i Dundalks straffområde - dock gick Pépés nick över och landade på nättaket.

Men precis innan halvtid skulle hemmalaget få utdelning. På en hörna misslyckades Dundalk-målvakten med sin utboxning, och boxade istället bollen på en av sina egna spelare. Bollen studsade sedan vidare till 21-årige Edward Nketiah, som kastade sig fram och stötte in 1-0 till Arsenal.

Bara två minuter senare kom även 2-0. Nketiah bröt en felpass vid mittplan och drev sedan fram mot mål. Vid straffområdeskanten passade han in centralt till Pépé som måttade skott. Skottet styrdes via en Dundalk-försvarare fram till 21-årige Joe Willock - som dundrade in 2-0 till Arsenal med sitt första mål för säsongen.

Den andra halvleken hann knappt starta sedan innan Pépé hade fått göra sitt mål. I den 46:e minuten hittade Willock Pépé utanför Dundalks straffområde, som tog emot bollen och skruvade läckert in 3-0 med ett högerskott strax under krysset.

Arsenal dominerade därefter den andra halvleken, likt den första havleken, men det kom inga fler mål i matchen. Slutresultatet blev 3-0 till hemmalaget och Arsenal därmed upp i topp av Europa Leagues grupp B. Dock bara på målskillnad framför norska Molde, som också har sex poäng efter två spelade matcher.

I nästa omgång möter Arsenal just Molde hemma i London, medan för Dundalks del väntar en resa till Österrrike för att möta Rapid Wien.

Startelvor:

Arsenal: Rúnarsson - Cédric, Mustafi, Kolasinac, Maitland-Niles - Wilock, Elneny, Xhaka - Nelson, Nketiah, Pépé.

Dundalk: Rogers - Gartland, Boyle, Cleary - Mountney, Murray, Shields, McEleney, Dummigan - Hogan, Duffy.