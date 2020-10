Tankovic gjorde första målet mot PL-motstånd - men AEK Aten föll ändå i Europa League

Muamer Tankovic lämnade tidigare i år Hammarby för spel i grekiska laget AEK Aten. Inför torsdagskvällens match var han noterad för två matcher i den grekiska ligan och en match i Europa League, och i kväll hoppade han in i halvtid mot Leicester City i andra matchen i Europa League-gruppspelet. När Tankovic kom in låg AEK under med 2-0 mot Premier League-laget, men efter bara fyra minuter på planen, så reducerade han i matchen.

Tankovic mötte, i den 49:e minuten, ett inspel bakom det engelska lagets backlinje i straffområdet och satte bollen i mål på kyligt vis. Därmed fick han fira sitt första mål för det grekiska laget. Trots det kom inte svenskens lag närmare en poäng än så. Leicester höll nämligen sedan undan till 2-1-seger i Grekland.

AEK Aten har därmed noll poäng efter två spelade matcher i Europa League-gruppspelet, medan tvåan Braga och ettan Leicester har sex poäng efter lika många matcher i gruppen. I nästa gruppspelsmatch möter Aten Zorja Luhansk, som också har noll poäng.