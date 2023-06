Taylor attackerad - efter EL-finalen: "Avskyvärt"

Sevilla besegrade under onsdagskvällen Roma efter en straffrysare i Europa League-finalen. Efteråt konfronterade Roma-tränaren José Mourinho domaren Anthony Taylor på en parkering, och skrek bland annat: "Dra åt helvete" och "Det är en jävla skam".

Under torsdagen visar bilder från Budapest flygplats att Taylor och hans familj blev attackerade av Roma-supportrar, som skrek, kastade vätska och föremål. I och med det tvingades han, ihop med sin familj, fly undan med hjälp av ungersk polis till ett säkert område på flygplatsen.

PGMOL, organet som ansvarar för domarna i England, fördömer händelsen.

"PGMOL är medvetet om klipp som cirkulerar på sociala medier med Anthony Taylor och hans familj som blir trakasserade och kränkta på Budapests flygplats. Vi är bestörta över det omotiverade och avskyvärda övergreppen riktade mot Anthony och hans familj när han försöker ta sig hem efter att ha dömt Europa League-finalen. Vi kommer att fortsätta ge vårt fulla stöd till Anthony och hans familj".

Taylor har dömt i Premier League sedan 2013.

English referee, Anthony Taylor who officiated the Europa League final between Roma and Sevilla, was attacked by Roma supporters at the Budapest airport. pic.twitter.com/Xg3nO7ZtNW