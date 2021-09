Trots Sparta Prags publikförbud - barn buade konstant mot Kamara

Det var när Sparta Prag mötte Monaco i Champions League-kvalet som supportrar riktade rasistiska påhopp mot Monacos Aurelien Tchouameni. Det var det som föranledde publikförbudet när Sparta Prag tog emot Rangers i Europa League.

Men Uefa gjorde ett undantag och 10 000 barn under 14 år släpptes in på arenan. Enligt The Athletic syntes dock även föräldrar och vårdnadshavare på läktarna under matchen. Sajten uppger även att det satt ett kort på varje stol där det stod ”Nej till Rasism”.

Men påhopp från publiken uteblev inte. Rangers mittfältare Glen Kamara, som är mörkhyad, kunde inte nudda bollen utan att hela publiken buade. Enligt hans advokat Aamer Anwar buades det även mot övriga mörkhyade spelare i Rangers.

- När jag hörde att Sparta Prags arena skulle vara stängd hoppades jag att varken Glen eller andra svarta spelare skulle behöva utstå påhopp eller rasism, utan bara spela fotboll. Men denna kvällen bör kännas pinsam för tjeckerna när det, trots att deras supportrar var bannade, inte spelade någon roll att det istället var barn, säger Anwar enligt The Athletic.

Rangers-tränaren Steven Gerrard hörde i sin tur inte buropen under matchen.

- Jag märkte det inte, då jag fokuserade på matchen, säger Gerrard enligt Clyde 1 Superscoreboard.

Han fortsätter:

- Om det är fakta är jag extremt besviken, men inte förvånad.

Det är andra gången i år som Kamara utsätts för rasism just i Prag. När Rangers mötte Slavia Prag i Europa League i våras anklagade Kamara Ondrej Kudela för rasism, och den sistnämnde stängdes sedan av i tio matcher. Detta ledde till att Kudela missade sommarens EM, vilket kan ha bidragit till den uppenbara ilskan mot Kamara.

Kamara blev utvisad efter ett andra gult kort i den 75 minuten. Samtidigt blev svensken David Moberg Karlsson inbytt för Sparta Prag.

