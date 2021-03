TV: Nilsson Lindelöf avbruten under intervju: "Väldigt snällt av honom"

Manchester United besegrade under torsdagen Milan med 1-0 i returen i åttondelsfinalen i Europa League och blev klart för kvartsfinal i turneringen. Svensken Victor Nilsson Lindelöf spelade hela matchen och imponerade mot den italienska storklubben.

Nu berättar mittbacken att han är nöjd med Manchester Uniteds torsdagskväll.

- Det är en tuff plats att komma till och vi ställdes mot ett bra lag. Vi lyckades hålla tätt bakåt och vinna matchen, så jag är väldigt glad över att vi är vidare till nästa runda, då vi mötte ett bra lag, säger Nilsson Lindelöf i en tv-intervju på Uniteds hemsida.

Nilsson Lindelöf lyckades stoppa Zlatan Ibrahimovic från att göra mål. Milan-anfallaren hoppade in i den 65:e minuten och gjorde comeback efter skadeproblem.

- Det är en fantastisk spelare. Han är väldigt, väldigt stark och han vet vad han gör där ute, så det gäller att vara på tårna och läsa situationerna på ett bra sätt. Jag lyckades försvara bra och jag är glad över segern.

Mitt under tv-intervjun blev Nilsson Lindelöf avbruten. Lagkamraten Luke Shaw sa högt att svensken var matchens lirare.

- Det är väldigt snällt av honom. Han var också briljant, säger Nilsson Lindelöf.

Engelska lokaltidningen Manchester Evening News gav mittbacken en åtta i betyg.

"Fortsatte med sin utmärkta form och läste spelet utmärkt innan och efter landsmannen Zlatan Ibrahimovic dök upp", skriver tidningen.

Europa League-kvartsfinalerna lottas under fredagen. Manchester United ställs härnäst mot Leicester City på söndag i kvartsfinal i FA-cupen.

Se ett utklipp av tv-intervjun, från Manchester Uniteds hemsida, i tweeten nedan.

