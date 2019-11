TV: Pressen på Emery ökar - Arsenal tappade till förlust mot Frankfurt

Det saknades inte samtalsämnen inför Arsenals möte med Eintracht Frankfurt i London. Det snackades såklart om Arsenals tränare Unai Emerys framtid i klubben, som har fått en mardrömsstart på säsongen och inte tagit en ligavinst på snart två månaders tid. Där har det redan börjat spekuleras i möjliga ersättare, som klubblegendaren Fredrik Ljungberg liksom Wolves Nuno Espirito Santo.

Det talades även om hur klubben skulle ta sig an Frankfurts bortafans, som av Uefa hade stängts av efter oegentligheter i Portugal för några omgångar sedan. Man ville undvika en repris från när Köln var besök från två år sedan och tog med sig 20,000 tillresta in på neutral läktare. När Emery släppte laguppställningen kastade han in ytterligare ett vedträ i brasan. Detta då Granit Xhaka, som blivit av med kaptensbindeln och inte funnits med i en matchtrupp sedan utbrottet för en dryg månad sedan, fanns med från start igen.

Fansen som faktiskt hade tagit sig till matchen gjorde sitt bästa för att få igång hemmalaget, som inledningsvis trycktes tillbaka av gästerna. Om Frankfurt hade mycket boll så hade laget desto svårare att komma fram till något konkret. Inte för att Arsenal var så mycket farligare, men när Emerys lag väl tog sig fram på den sista tredjedelen var det ofta efter en individuell prestation från någon av 18-åringarna Bukayo Saka eller Gabriel Martinelli. Efter 30 minuters speltid tvingades David Luiz, idag in från start som spelfördelande, sittande mittfältare, utgå skadad.

Precis när fansen hade börjat fundera på om en verkligen hade gjort rätt i att komma till duggregnets Emirates, kom det ack så förlösande målet. Martinelli tog sig fram på högerkanten och serverade Aubameyang med en hårt inspel på den bortre stolpen. Avslutet tog på målvakten och sökte sig via insidan av ribban in i mål. Det var 30-åringens tionde mål för säsongen.

Tränaren Adi Hütter gjorde något i halvtid, för hans Frankfurt kom ut som det bättre laget i den andra halvleken. Kvitteringsmålet genom Daichi Kamadas vänsterfot var långt ifrån oförtjänt. När samma spelare, 23-årige Kamada, fullbordade vändningen några minuter senare började buropen höras allt mer frekvent. Emery tog in Özil för att återta initiativet, men det var som att Frankfurt accepterade en djupare utgångsposition och istället övergick till att försöka såra Arsenal med omställningar. Kamadas 2-1-mål skulle bli matchens sista.

Matchen mellan Standard Liege och Vitoria slutade 1-1. Resultaten i grupp F innebär att Arsenal och Frankfurt är etta respektive grupptvåa inför den avslutande omgången.

(Antalet sålda biljetter landade till slut på 49,419, men enligt Arsenals pressansvarig låg den faktiska publiksiffran på plats på runt 30,000. Tillsammans med ligacupmatchen mot Doncaster 2017 två av klubbens absolut sämsta publiksiffror sedan flytten från Highbury för 13 år sedan.)

Startelvor:

Arsenal: Martinez - Mustafi, Luiz, Sokratisk - Chambers, Xhaka, Willock, Tierney - Martinelli, Aubameyang, Saka

Frankfurt: Rønnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Da Costa, Kamada, Fernandes, Sow, Kostic - Silva, Paciencia